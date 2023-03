Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei sucht Geschädigte eines Diebstahls

Trier (ots)

Die Polizei sucht eine Frau, der am Freitagabend, 24. Februar, in der Rheinstraße, Höhe der Sparkasse in Trier-Ruwer die Geldbörse gestohlen wurde. Die bislang unbekannte Geschädigte stand zwischen 19 und 20 Uhr an ihrem schwarzen SUV der Marke VW und suchte etwas ihn ihrem Fahrzeug, während sie ihren linken Arm ausstreckte, in dessen Hand sie das Portemonnaie hielt. Daraufhin ergriff der Täter die Gelegenheit, entriss ihr das Portemonnaie aus der Hand und flüchtete in die Straße "Im Paulinsgarten". Ein Passant, welcher die Situation beobachtet hatte, lief dem Täter hinterher und forderte ihn auf stehenzubleiben, woraufhin der Täter die Geldbörse fallen ließ. Bei der Geschädigten soll es sich um eine schlanke Frau Mitte 30 handeln, etwa 180 cm groß, mit kurzen braunen Haaren. Gekleidet war sie mit schwarzer Jeans und schwarzem "Adidas" T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere die geschädigte Frau. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen - Tel.: 0651/201575-31 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell