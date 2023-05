POL-GÜ: 1,39 Promille auf dem Rasentraktor - zwei Männer auf Landesstraße gestoppt

Pölchow (ots) - Am Morgen des 04.05.2023 wurde ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Pölchow schwerverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche, gegen 07:15 Uhr, die Straße im Bereich der dortigen Bahnbrücke und kam aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einer 40-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Bei diesem Zusammenprall wurde der 16-Jährige ...

