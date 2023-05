Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: 16-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Pölchow (ots)

Am Morgen des 04.05.2023 wurde ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Pölchow schwerverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche, gegen 07:15 Uhr, die Straße im Bereich der dortigen Bahnbrücke und kam aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einer 40-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Bei diesem Zusammenprall wurde der 16-Jährige schwerverletzt. Der Jugendliche wurde umgehend zur weiteren Behandlung in die Kinderklinik nach Rostock verbracht. Die Fahrzeugführerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte der Einsatz eines Gutachters der DEKRA.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.

