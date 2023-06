Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 26. Juni 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse einer 71-jährigen Frau aus ihrer Handtasche. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einem Discounter in der Quakenbrücker Straße auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Mähroboters

Im Zeitraum von Samstag, 24. Juni 2023, 20.00 Uhr bis Sonntag, 25. Juni 2023, 18.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen einen Mähroboter, welcher sich auf einem Grundstück an der Bergfeiner Straße befand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Dinklage - Tierarztpraxis angegangen

In der Zeit zwischen Montag, 26. Jun i2023, 16.30 Uhr und Dienstag, 27. Juni 2023, 14.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Tierarztpraxis in der Straße Wulfenauer Markt ein und versuchten hier einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Lohne - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 26. Juni 2023, gegen 2.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-Pedelec der Marke Falter, welches verschlossen in einem Carport in der Schürmannstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Am Dienstag, 27. Juni 2023, gegen 23.25 Uhr wollte eine unbekannte Person in der Steinfelder Straße in die im Erdgeschoß gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses einbrechen. Dabei wurde die Person von einer Anwohnerin gestört und flüchtete. Die Person soll männlich, ca. 180cm bis 190cm groß und schlank gewesen sein. Er trug einen schwarzen Hoodie sowie eine schwarze Hose. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443-97749-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Personen verschafften sich am Dienstag, 27. Juni 2023, zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße Campemoor. Die Eingangstür wurde hierbei beschädigt und es wurden Armbanduhren und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Goldenstedt - Brand eines Radladers

Am Dienstag, 27. Juni 2023, 13.20 Uhr geriet in der Weststraße ein Radlader in Brand. Der 33-jährige Fahrzeugführer hatte einen Knall gehört, im Anschluss soll es zu einer Flammen- und Rauchentwicklung gekommen sein. Er hielt das Fahrzeug an. Anwohner brachten dann Feuerlöscher zum Brandort, mit deren Einsatz die Flammen zunächst bekämpft wurden. Der Brand wurde dann durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Lutten unter Einsatz von 12 Kameraden und 2 Fahrzeugen gelöscht. Der Fahrzeugführer wurde durch Rauchgas leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 27. Juni 2023, 17.36 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Bakum mit einem Pkw die Rombergstraße in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 54-jährige Frau aus Bakum ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, 00.43 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Damme mit einem Pkw die Lohner Straße in Steinfeld. Am Fahrzeug waren Sonderräder angebracht und eine Fahrwerksveränderung vorgenommen worden. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juni 2023, 11.27 Uhr bis Dienstag, 27. Juni 2023, 14.30 Uhr parkte eine Frau ihren weißen Pkw des Herstellers VW Beetle auf einem Parkplatz der Füchteler Straße. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie Dellen und Kratzer am Fahrzeugheck und der Beifahrerseite fest. Zudem ist die Beifahrertür verzogen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 6000,00 Euro. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag 26. Juni 2023, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr parkte eine Frau ihren schwarzen Pkw des Herstellers Audi A3 auf einem Parkplatz an der Oldenburger Straße in Vechta. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeugheck fest. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Die verursachende Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 27. Juni 2023, 19.00 Uhr befuhr eine 14-jährige Jugendliche mit ihrem E-Scooter das Gelände der einer Prüfgesellschaft aus Fahrtrichtung Lattweg kommend. Ein 29-jähriger Mann aus Vechta befuhr das Gelände mit seinem Fahrrad aus Richtung Visbeker Damm kommend. An einer dortigen Hausecke kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß schwer, der 29-jährige Mann leicht verletzt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, um 17.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Damme die Straße Bergfeine mit einem Roller, obwohl er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell