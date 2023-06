Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte ein Streit am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr stritten sich ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger in der Christianstraße. Der Streit eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei soll der 25-Jährige mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und ihn mit einer Schere bedroht haben. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Die rückte mit mehreren Streifen an. Vor Ort konnte keiner der Männer mehr angetroffen werden. Erst eine Stunde später kam der 23-Jährige auf das Polizeirevier und erstattete die Anzeige. Die Ermittlungen der Heidenheimer Polizei nach den Hintergründen dauern an.

