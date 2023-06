Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Streit verletzt

Drei Frauen waren am Montag im Ulmer Stadtteil Wiblingen im Streit.

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr gerieten drei junge Frauen im Alter 16, 17 und 18 Jahren an einer Unterführung in der Donautalstraße in Streit. Auslöser waren wohl zurückliegende Vorfälle. Der Streit unter den jungen Frauen endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Die 18-Jährige und die 16-Jährige schlugen und traten auf die 17-Jährige ein. Ein Zeuge hatte den Streit mitbekommen und eilte der 17-Jährigen zu Hilfe. Die mutmaßlichen Schlägerinnen gingen zu Fuß flüchtig. Die wurden von dem Zeugen verfolgt und konnten in der Nähe des Tatortes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 17-Jährige erlitt durch die Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Auf die 16 und 18 Jahre alten Täterinnen kommen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

