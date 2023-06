Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wildpinkler verursacht Schaden

Ein 34-Jähriger stieß am Dienstag beim Urinieren gegen eine Schaufensterscheibe in Ulm.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen ein 1.20 Uhr ein Mann auf dem Münsterplatz unterwegs. Der hatte seine Notdurft verrichtet und sich dabei gegen eine Schaufensterscheibe gelehnt. Die ging zu Bruch und der Mann lief weiter. Das Klirren hatten nicht nur Zeugen wahrgenommen, sondern auch die Polizei auf der nahegelegenen Dienststelle. Eine Streife ging vor Ort und konnte nach Zeugenhinweisen einen blutverschmierten Mann in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Mann gab bei der Polizei an, beim Pinkeln an das Geschäftsgebäude das Gleichgewicht verloren zu haben. Deshalb fiel er in die Scheibe. Die wurde beschädigt und der Mann zog sich die Schnittverletzungen zu. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Auf den 34-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie nicht zu, dass Menschen das Eigentum Dritter mutwillig beschädigen. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

