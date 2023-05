Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Eine Beamtin des Polizeireviers Kehl konnte am Mittwochabend auf dem Weg zum Dienst zwei Männer dabei beobachten, wie sie sich kurz vor 19 Uhr an einem mit einem Fahrradschloss gesicherten Mountainbike auf einem Fahrradabstellplatz am Rathausplatz zu schaffen machten. Eine schnelle Alarmierung ihrer Kollegen des nahegelegenen Polizeireviers führte nach einer sofortigen, fußläufigen Verfolgung schließlich auf einem Gelände eines Anwesens in der Herderstraße zur vorläufigen Festnahme der beiden mutmaßlichen Diebe. Der jüngere führte hierbei ein Taschenmesser mit sich. Gegen die Verdächtigen im Alter von 22 und 45 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

/ph /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell