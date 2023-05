Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Körperverletzung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine noch unbekannte BMW-Fahrerin soll am Dienstag in der Zeit zwischen 23 und 24 Uhr eine 21-jährige Autofahrerin in der Kastanienallee ausgebremst und anschließend attackiert haben. Die offenbar alkoholisierte Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren soll in Schlangenlinien vor dem Opfer hergefahren sein und ihren weißen BWM Kombi mehrfach abgebremst haben. Nach einer Vollbremsung sei die etwa 175 Zentimeter große, kräftige Frau mit braunen Augen rückwärts mit ihrer Anhängerkupplung gegen das Kennzeichen der 21-Jährigen gefahren. Beide Beteiligten stiegen nach dem Aufprall aus den Fahrzeugen aus. Im Anschluss soll die Frau nach vorausgegangener verbaler Auseinandersetzung von der Unbekannten beleidigt, schwer attackiert und verletzt worden sein. Die Täterin soll ein längeres, schwarzes T-Shirt, eine lockere, dunkelbaue Hose sowie eine goldene Armbanduhr getragen haben. Ihre dunklen Haare, die zu den Spitzen hin blond gewesen sein sollen, trug sie zum Tatzeitpunkt zu einem Pferdeschwanz gebunden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

