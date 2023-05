POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Bühl (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße von Bühl-Moos in Richtung Rheinmünster-Hildmannsfeld. In einer Rechtskurve kam er ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab, geriet in einen Grünstreifen und kam in der Folge zu Sturz. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in das Ortenauklinikum. /vo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr