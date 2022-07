Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feldbrände bei Erntearbeiten

Tessin bei Boizenburg/Kreien (ots)

Bei Erntearbeiten ist es am Montag zu zwei Feldbränden im Landkreis Ludwigslust-Parchim gekommen. Auf einem abgeernteten Feld bei Tessin nahe Boizenburg geriet Stroh auf einer Fläche von knapp einem Hektar in Brand. Offenbar wurde das Feuer durch Funkenflug nach einem Steinschlag an der Erntemaschine ausgelöst. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Feldbrand. Der Schaden wurde zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Bei Erntearbeiten auf einem Feld bei Kreien sind am frühen Montagabend ca. 4.000 qm stehende Gerste in Brand geraten. Knapp 60 Feuerwehrleute kamen daraufhin zum Einsatz und löschten den Brand, der bei Mäharbeiten ausgebrochen war. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

