Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Ottersweier, Unzhurst (ots)

Zu einer Kollision zweier Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag. Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Fußgängerbrücke beim Mühlbach in Fahrtrichtung der Mühlbachstraße. Hierbei nahm er einer 66-jährigen Frau bei einer Einmündung die Vorfahrt, als diese die Mühlbachstraße mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Rheinstraße befuhr. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und für die weitere medizinische Versorgung ins Klinikum Mittelbaden eingeliefert. Am Rad der Frau entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

