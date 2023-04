Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Kleinensiel leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus Nordenham mit seinem Motorroller die Fährstraße in Kleinensiel und kam in einer Rechtskurve zu Fall.

Hierbei verletzte sich der 15-Jährige leicht, weshalb er sich eigenständig in ein umliegendes Krankenhaus begab.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell