Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Zukunftstag 2023 bei der Polizei (Bildmaterial verfügbar)

Delmenhorst (ots)

Auch die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hat am Zukunftstag 2023 teilgenommen und Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 - 9 die Möglichkeit geboten, diesen spannenden und abwechslungsreichen Beruf kennenzulernen.

An allen Standorten der Inspektion nahmen interessierte Schülerinnen und Schüler diese Möglichkeit wahr. Ihnen wurden zum Beispiel die Streifenfahrzeuge gezeigt, die Spurensuche und -sicherung nähergebracht und die Arbeit der Diensthundführer erklärt.

Am Ende des Tages waren an allen Standorten zufriedene Gesichter von jungen Menschen zu sehen, die in naher Zukunft möglicherweise als Kolleginnen und Kollegen begrüßt werden können.

