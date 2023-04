Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gemeldeter Verkehrsunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Polizei wurde am Donnerstag, 27. April 2023, 15:08 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst gemeldet. Zeugen teilten mit, dass der Verursacher mit seinem Pkw in stadtauswärtiger Richtung geflohen ist.

Die Polizei begab sich mit mehreren Einsatzkräften zum gemeldeten Verkehrsunfallort und auch in die Fahndung. Vor Ort wurde bei der Befragung von Augenzeugen festgestellt, dass es sich möglicherwiese nicht um einen Verkehrsunfall, sondern eher um eine vorsätzliche begangene Tat gehandelt haben könnte. Im Rahmen der Fahndung wurde der flüchtige Pkw gestoppt. Zwei männliche Insassen, ein 26- und 34-jähriger Delmenhorster, wurden aufgrund der Zeugenaussagen vorläufig festgenommen.

Das 26-jährige Opfer, ein Mann aus Delmenhorst, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass Täter und Opfer sich kennen.

Für die Ermittlungen der Polizei sind der Vorfallort und der Ort der Festnahme aktuell gesperrt.

