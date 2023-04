Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Hude +++ Sperrung der Kirchstraße

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 27. April 2023, 08:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Die Kirchstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 41-jähriger Mann aus dem Kreis Cloppenburg mit einem Abfallentsorgungsfahrzeug die Kirchstraße in Richtung Hurreler Straße. Beim Durchfahren der dortigen Eisenbahnbrücke unterschätzte er die Höhe seines Fahrzeugs und blieb mit der Abfallpresse unter der Brücke hängen. Am Lkw entstanden Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. An der Brücke entstanden ebenfalls erhebliche Schäden in Höhe von 5.000 Euro. So waren zum Beispiel Lärmschutzelemente neben den Gleisen nach oben verschoben. Zudem wiesen Schilder und Baken Schäden auf bzw. wurden abgerissen.

Nach dem Unfall musste die Kirchstraße gesperrt werden. Ein Sachverständiger begutachtete die Schäden an der Brücke und stellte fest, dass die Statik nicht beeinträchtigt war. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte um 11:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell