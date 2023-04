Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, 26. April 2023, 15:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt.

Die 19-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Fahrrad die falsche Seite des Radwegs der Oldenburger Straße in Richtung Mühlenstraße. An der Einmündung zur Ludwig-Kaufmann-Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 36-Jährigen aus Delmenhorst, der in die Oldenburger Straße einfahren wollte.

Die 19-Jährige stürzte im Anschluss und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Sachschäden blieben gering.

