Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich Wardenburg +++ Verursacherin alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Eine alkoholisierte Frau hat am Donnerstag, 27. April 2023, 01:05 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Beamte der Autobahnpolizei waren auf der Autobahn 29 in Richtung Ahlhorn unterwegs und stellten in Höhe der Anschlussstelle Wardenburg einen Pkw mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen fest. Auf der Rücksitzbank lag eine schlafende Frau, die nur mit einigem Aufwand geweckt werden konnte. Am stehenden Pkw war unter anderem ein Reifen defekt. Die Frau machte einen verwirrten und insbesondere alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Gegen die 26-Jährige aus dem Kreis Minden-Lübbecke wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Im weiteren Verlauf wurde in Höhe der Tank- und Rastanlage Huntetal eine beschädigte Warnbake gefunden. Die 26-Jährige hatte diese Bake überfahren und dadurch den Defekt am Reifen verursacht. Teile ihres Pkws lagen in der Nähe der beschädigten Bake. Da sie die Fahrt nach dem Unfall fortgesetzt hatte, wird zusätzlich wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell