POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Lohne

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in eine Jugendhilfeeinrichtung in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 25. April 2023, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 26. April 2023, 07:15 Uhr, hebelten sie eine Tür der Einrichtung in der Cramerstraße, Höhe ...

