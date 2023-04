POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Jugendhilfeeinrichtung +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 26. April 2023, 07:45 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der B212 in Nordenham entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 36-jährige Frau mit einem Seat die B212 in nördlicher Richtung. Sie wollte nach rechts in die Großensieler ...

