Offenburg (ots) - In Offenburg findet von 11 bis 15 Uhr eine Präventionsveranstaltung mit dem Schwerpunkte "SÄM-Delikte" statt (Delikte zum Nachteil älterer Menschen) und Verkehrsprävention. Veranstaltungsort ist der Kaufland in der Marlener Straße. *kp Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

