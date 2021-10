Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Mönchengladbach-Rheydt, Brückenstraße, 24.10.2021, 13:22 Uhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach wurde heute Mittag ein Verkehrsunfall über die Notrufleitung 112 auf der Brückenstraße in Höhe der Kreuzung zur Schlachthofstraße gemeldet. An dem Unfall sollte ein PKW beteiligt sein.

Bereits auf der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass der Fahrer nicht ansprechbar sei. Der PKW war gegen eine Mauer gekracht, wobei der Aufprall das Fahrzeug nur leicht beschädigte. Eine Beifahrerin stand noch unter Schock. Die alarmierte Rettungswagenbesatzung und der Notarzt kümmerten sich sofort um den Patienten, der sich noch bewusstlos in dem PKW befand. Der Patient wurde nach einer ersten Untersuchung vorsichtig aus dem PKW befreit und unter Beobachtung des Notarztes schnellstmöglich zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Beifahrerin konnte durch Einsatzkräfte im Verlauf des Einsatzes beruhigt werden. Auch Sie wurde vom Rettungsdienst in die gleiche Klinik transportiert.

Die Schlachthofstraße musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell