POL-SI: Autofahrer verhindert bei Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle Schlimmeres - Polizei sucht Autofahrer und Zeugen #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.02.2023) sind unbekannte Täter in eine Schule in der Kolpingstraße in Siegen eingebrochen. Die Unbekannten deaktivierten Bereiche der Alarmanlage und beschädigten im Inneren Bewegungsmelder sowie elektronische Module. Die Tatverdächtigen öffneten Schränke und durchwühlten diese. Ob Gegenstände entwendet ...

mehr