POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr +++ Eine Person leicht verletzt und hoher Sachschaden

Eine Person wurde am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 03:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 80-jährige Mann aus dem Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) befuhr die Autobahn 1 mit einem Transporter und Anhänger in Richtung Hamburg. In der Anschlussstelle Brinkum kam er nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die aus dem Boden ragenden Schutzplanken. Dadurch verlor das Gespann die Bodenhaftung, der Transporter kippte im weiteren Verlauf auf das Dach. Da zunächst nicht klar war, ob der Mann eingeklemmt war, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. So rückten 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Groß Mackenstedt und ein Rettungswagen aus.

Der 80-Jährige war äußerlich unverletzt, wurde für weitere Untersuchungen aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Schäden am Gespann betrugen ungefähr 10.000 Euro. Da auf dem Anhänger zwei Elektrofahrzeuge transportiert wurden, an denen noch nicht bezifferbare Schäden entstanden, wird der Gesamtschaden aber höher ausfallen.

