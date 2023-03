Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230319 - 0332 Frankfurt-Rödelheim: Alkoholisiert und schwer beladen - Festnahme an einer Kontrollstelle

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 11. Reviers haben in der Nacht von Freitag (17.03.2023) auf Samstag (18.03.2023) in Rödelheim an einer stationären Kontrollstelle vier 25, 29, 33 und 40 Jahre alte Männer festgenommen, die einen Kombi mit einer großen Menge Kupfer beladen hatten, dessen Herkunft bislang ungeklärt ist. Der Fahrer hatte zudem Alkohol intus.

Das mit vier Männern besetzte Fahrzeug geriet gegen 0.00 Uhr in eine stationäre Kontrollstelle in der Westerbachstraße. Schon beim Herantreten an den Kombi bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte dann auch Gewissheit. Das Messgerät zeigte über 1,5 Promille an. Der 40-jährige Fahrzeugführer hatte das Auto offenbar im alkoholisierten Zustand gelenkt. Die Fahrt war somit beendet.

Doch damit nicht genug. Im Rahmen der Kontrolle sahen die Beamten, dass der Kofferraum des Fahrzeuges augenscheinlich schwer beladen war. Bei der näheren Überprüfung stellten sie unter einer Decke abgeschnittene Kupferkabelstücke mit einem Gesamtgewicht von über 250 Kilogramm fest. Da die vier Männer sich nicht einig über die Herkunft der Kabel waren und unterschiedliche Angaben machten, stellten die Beamten diese aufgrund des Verdachts des Diebstahls sicher. Dem 40-jährigen Fahrer und seinen 25-, 29- und 33-jährigen Begleitern wurde daraufhin die vorläufige Festnahme eröffnet. Während der 25-Jährige nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen werden konnte, ging es für die drei anderen mangels festen Wohnsitzes in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um sie richterlich vorzuführen.

Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Verdachts des Diebstahls leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein. Die Ermittlungen zu dem sichergestellten Kupfer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell