Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230319 - 0330 Frankfurt-Fechenheim: Einbrecher im Autohaus festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 47-jähriger Mann versuchte am Freitag, den 17. März 2023, in einem auf der Hanauer Landstraße gelegenen Autohaus Beute zu machen. Als er das alarmgesicherte Gebäude gewaltsam über den Eingang betrat, erfolgte kurz darauf seine Festnahme.

Gegen 23:50 Uhr löste die Alarmanlage des Autohauses aus, was natürlich auch dem gewarnten Sicherheitsunternehmen nicht verborgen blieb. Vor Ort bemerkte ein entsandter Mitarbeiter den Schein einer Taschenlampe und wählte den Polizeinotruf. Sofort waren mehrere Polizeistreifen zur Stelle, die das Gebäude aufsuchten und umstellten. Beamte des Überfallkommandos begannen anschließend mit der Durchsuchung und wurden auch fündig. Ein 47 Jahre alter Mann hatte vergeblich versucht, sich in einem Schrank zu verstecken. Die Polizeibeamten nahmen ihn widerstandslos fest. Der Eindringling hatte auf der Suche nach Wertsache im Gebäudeinneren für Verwüstung gesorgt. Zwei beschädigte Kaffeevollautomaten und geöffnete Schreibtische gingen auf sein Konto. Bei einem Automaten öffnete er gewaltsam den Münzeinwurf. Darüber hinaus hatte sich ein Leitungsanschluss an dem anderen Automaten gelöst, sodass Frischwasser in den Verkaufsraum gelangte und bereits über die Eingangstür nach draußen lief.

Für den 47-jährigen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

