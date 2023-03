Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230317 - 0328 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Durch Messerstich verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 17. März 2023, gegen 01.35 Uhr, erschien ein 28-jähriger Mann in einer Notunterkunft in der Moselstraße. Einem Mitarbeiter fiel dabei auf, dass der 28-Jährige eine blutende Verletzung am Oberkörper aufwies. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Die Erhebung des Verletzungsbildes im Krankenhaus ergab dann, dass es sich um eine oberflächliche Stichverletzung handelte, weshalb die Polizei verständigt wurde. Gemäß den Angaben des 28-Jährigen sei er in der Moselstraße in einen zunächst verbalen Streit mit einem Unbekannten geraten, der ihn mittels einer Stichwaffe verletzte. Der Täter sei geflüchtet, er begab sich in die Notunterkunft. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Täterbeschreibung:

Etwa 175 cm groß, schlanke Figur, blondierte Haare, heller Bart. Trug einen Jogginganzug mit weißer Hose und rotem Oberteil.

