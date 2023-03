Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Züge mit Farbe besprüht

Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) / Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Bislang Unbekannte haben in den Bahnhöfen Bebra und Dillenburg abgestellte Züge mit Farbe besprüht. In beiden Fällen waren die Täter am 2. März zwischen 0 Uhr und 5 Uhr am Werk.

Im Bahnhof Bebra besprühten die Unbekannten eine Cantusbahn auf einer Fläche von rund 35 Quadratmetern. Der entstandene Schaden beträgt hier zirka 3000 Euro.

In Dillenburg verunreinigten die Schmierfinken einen Regionalzug der Deutschen Bahn AG auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern. Hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 4800 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

