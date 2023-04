Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Leicht verletzter Radfahrer entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Donnerstag, 27. April 2023, 08:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Er entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen die Wiesenstraße. Im Einmündungsbereich zur Syker Straße stoppte er seinen Pkw. Ein auf der falschen Seite fahrender Radfahrer stieß mit dem stehenden Pkw zusammen und kam zu Fall. Dabei erlitt er Verletzungen an der Hand. Nach einem kurzen Wortgefecht mit dem 63-Jährigen fuhr der Radfahrer in Richtung Innenstadt davon. Der 63-Jährige suchte anschließend die Polizei auf. Bei der Dokumentation wurde festgestellt, dass am Pkw Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstanden waren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell