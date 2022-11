Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Werl (ots)

Am Mittwoch wurde ein Einbrecher auf frischer Tat bei einem Einbruch in einem Einfamilienhaus im Kiebitzweg angetroffen. Der Mann hatte sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss Zugang zum Hausinneren verschafft. Die 50-jährige Wohnungsinhaberin traf bei ihrer Rückkehr gegen 15.00 Uhr, auf den Dieb in ihrem Wohnhaus. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er vom Tatort. Die Werlerin vefolgte den Einbrecher und konnte noch ein Foto des Täters machen, bevor sie diesen aus den Augen verlor. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Dieb anhand des Fotos identifizieren und wenig später an seiner Wohnanschrift festnehmen. Teile des Diebesgutes, unter anderem Apple AirPods, konnten bei ihm aufgefunden werden. Der 48-jährige Werler soll dem Haftrichter vorgeführt werden.(dk)

