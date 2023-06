Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Brand auf Grünabfallplatz

Ein Feuer zog am Montag in Rechberghausen einen Großeinsatz von Einsatz- und Rettungskräften nach sich.

Gegen 11.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Brand auf dem Grüngutplatz in der Straße "Im Deppler". Dort hatte sich das gelagerte Grüngut entzündet und stand in Vollbrand. Durch die starke Rauchentwicklung musste die Straße "Im Deppler" und angrenzende Bundesstraße voll gesperrt werden. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Die gesperrten Straßen konnten gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer Selbstentzündung des Grüngutes ausgegangen. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht abschätzen. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz, ebenso waren etwa 70 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz.

