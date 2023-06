Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - In den Gegenverkehr geraten

Drei leicht verletzte Personen und etwa 35.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Jebenhäuser Straße. Die 36-jährige Ford-Fahrerin fuhr in Richtung Göppingen. Dabei kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den VW einer 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß drehte es den Ford und er kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrerinnen leichte Verletzungen. Ebenso ein 6-Jähriges Kind im Ford. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Beide Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand war die Unfallverursacherin wohl übermüdet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen dauern an.

Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein. Ist dies nicht Fall, können schwere Unfälle die Folge sein.

