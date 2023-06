Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Von der Spur abgekommen

Baden-Baden (ots)

Die blendende Sonne soll der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gewesen sein. Die Fahrerin eines Opel war gegen 16:15 Uhr auf der K3753 von Baden-Baden kommend in Richtung Bühlertal unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge aufgrund der Blendung zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geriet. So kam es dann offenbar zur Berührung mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer und seiner Sozia. Bei dem Streifvorgang verletzte sich die Mitfahrerin auf der Yamaha leicht am Bein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. /ma

