POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Schlüsselstraße. Ein bislang Unbekannter Täter soll mit seinem roten Pkw bei einem Wendevorgang rückwärts gegen die linke Fahrzeugseite der 58-Jährigen Peugeot Fahrerin gefahren sein. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr danach ohne anzuhalten weiter. Zeugen, die im genannten Zeitraum an den beschriebenen Örtlichkeiten etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden. /ja

