POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Kierspe (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag die Kellertür eines Wohnhauses an der Volmestraße zu öffnen. Trotz augenscheinlich großer körperlicher Kraftanstrengung gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Tür.

