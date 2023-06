POL-OG: Lahr - Unerlaubte E-Scooter-Fahrt

Gernsbach (ots) - Wie es zum Tod eines 70 Jahre alten Rennradfahrers am Dienstagmorgen kam, beschäftigt derzeit die Unfallermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden. Der Mann war gegen 10:30 Uhr durch Insassen eines Busses auf der K 3766, Staufenberg in Richtung Ebersteinburg, bergwärts am Fahrbahnrand liegend aufgefunden worden, wo er zuvor offenbar angehalten hatte. Der in der Folge alarmierte Rettungsdienst konnte ...

mehr