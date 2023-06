Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Sperrung nach Unfall, Nachtragsmeldung

Lautenbach (ots)

Nach dem Unfall am späten Dienstagvormittag dauert die aktuelle Sperrung der B 28, insbesondere aufgrund der Bergemaßnahmen des verunfallten Lkw, noch an. Der unfallverursachende Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich, der 53 Jahre alte LKW-Fahrer leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange. An beiden Fahrzeugen und an Schutzplanken entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Unmittelbar nach dem Unfall kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Ersthelfer war auf der Fahrbahn gelaufen, um einen Notruf abzusetzen. Dabei wurde er durch einen rückwärtsfahrenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Darüber hinaus musste ein Feuerwehrangehöriger durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, da er aufgrund der Hitze während seiner Tätigkeit kollabierte.

/rs

Lautenbach - Sperrung nach Unfall

Nach einem Unfall auf der B 28 bei Lautenbach-Hohenrain ist die Bundesstraße im dortigen Bereich derzeit gesperrt. Gegen 11:30 Uhr geriet nach ersten Erkenntnissen ein in Richtung Oberkirch fahrender Pkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der offenbar schwerverletzte Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, nachdem er durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit wurde. Die Unfallstelle ist derzeit und auf noch nicht absehbare Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell