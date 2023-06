Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Brandstiftung, Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Neuried sind nach einer Brandstiftung im Gewann Riedgrund auf der Suche nach Zeugen. Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zusammengesammeltes Heu sowie einen Heuballen in Brand gesetzt. Der Täter muss zwischen 20 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Samstag unterwegs gewesen sein. Der Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden bereits eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07807 95799-19 entgegengenommen.

