POL-OG: Offenburg - Auffälliges Verhalten

Lahr (ots) - Eine Spülmaschine geriet am Montag kurz vor 23 Uhr, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes, in der Schwarzwaldstraße in einem Wohnhaus in Brand. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelang es der Besitzerin und Anwohnern den Brand zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

mehr