Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl aus PKW

Neuss (ots)

Am Donnerstag (04.05.), gegen 13:15 Uhr, hatte ein 35-Jähriger seinen PKW kurzzeitig an der Oberstraße geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass sein Mobiltelefon, das auf dem Beifahrersitz gelegen hatte, entwendet worden war. In diesem Zusammenhang war ein Unbekannter aufgefallen, der mit einem grünen Fischerhut, einer kurzen Hose, einer weiß-blauen Jacke mit einem Logo auf dem Rücken sowie weißen Schuhen bekleidet gewesen sein soll. Er entkam zunächst unerkannt.

Etwas später, gegen 15 Uhr, wurde er jedoch von Polizeibeamten im Rahmen der Streife an der Augustinusstraße angetroffen. Die Beschreibung passt auf den Mann. Ein Mobiltelefon hatte er zwar nicht dabei, aber eine beige Damenhandtasche, an der sich Kleberückstände einer Verpackung befanden, sowie darin originalverpackte Kopfhörer. Da der 24-Jährige die Frage nach der Herkunft der Gegenstände nicht überzeugend beantworten konnte und zudem in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er vorläufig festgenommen.

Er wurde im Anschluss an die erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder entlassen.

