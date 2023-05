Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streit zwischen Firmenangestellten endet mit Platzwunde

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (04.05.), gegen 17:45 Uhr, gerieten Angestellte aus unterschiedlichen Firmen auf der Ottostraße in Korschenbroich in einen Streit.

Doch bei einem Wortgefecht sollte es nicht bleiben und die Sache wurde körperlich. Ab hier gingen die Schilderungen der beteiligten Parteien auseinander. In einer Variante soll einer der Streithähne, ein 37-jähriger Duisburger, mit einer Eisenstange auf seinen Kontrahenten, einem 23-jährigem Paderborner, losgegangen sein. Durch einen Schlag habe er den 23-Jährigen am Kopf verletzt. Die Gegenseite stellte wiederum das Geschehen ganz anders dar. So soll ein Arbeitskollege des Paderborners, ein 47-jähriger Korschenbroicher, mit der Eisenstange nach dem Duisburger geschlagen haben. Als dieser den 37-Jährigen verfehlte, soll er seinen eigenen Arbeitskollegen getroffen und verletzt haben. Außerdem soll ein weiterer Arbeitskollege, ein 25-jähriger Mönchengladbacher, eine Pistole gezogen haben und damit den Duisburger bedroht haben.

Durch die Polizei vor Ort konnte eine Platzwunde am Kopf des 23-Jährigen festgestellt werden.

Der Tathergang ist nun Ermittlungssache.

Eine Pistole konnte durch die Polizei vor Ort trotz Durchsuchung nicht aufgefunden werden.

Das Kriminalkommissariat 23 übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell