POL-NE: Pkw fällt Flammen zu Opfer

Neuss (ots) - Am frühen Mittwochabend (03.05.), gegen 17:20 Uhr, fielen in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt zwei Ladendiebe auf. Die beiden Männer, 20 und 28 Jahre alt, befüllten ihre Körbe mit allerhand Kleidungsstücken und Schuhen, um anschließend unauffällig das Geschäft zu verlassen. Womit sie nicht gerechnet hatten, war die Tatsache, dass sie beobachtet wurden. Nachdem ...

mehr