Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hund angefahren - Hundehalter gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Am 18.01.2023 gegen 06:40 Uhr wurde in der Ahornstraße ein Hund angefahren. Die Fahrerin des Autos gab gegenüber der Polizei an, dass ihr der Hund vor das Auto gelaufen sei. Der Besitzer des Hundes sei auch vor Ort gewesen. Da der Hund schwer verletzt war wollte dieser sofort mit dem Hund zum Tierarzt. Da man sich vom Sehen her kannte, tauschte man keine Personalien aus. Bis jetzt ist es aber nicht zu einer Schadensregulierung gekommen. Der Hundehalter wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der 02932/90200 zu melden.

