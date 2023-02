Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizist ertappt Betrügerin aus Delmenhorst auf frischer Tat - Vorführung beim Amtsgericht

Bremen (ots)

Lüneburg / Delmenhorst / Hamburg

Am 15.02. gegen 11:00 Uhr befand sich ein Hamburger Bundespolizist in ziviler Kleidung auf dem Weg zu seinem Dienstort im Bereich des Bahnhofes in Lüneburg. Hierbei fiel ihm eine weibliche Person auf, die sich teils vermummt und mit Sonnenbrille an einem dortigen Geldautomaten befand. Der Polizeibeamte beobachtete daraufhin, dass die Frau mehrfach unterschiedliche EC-Karten in den Automaten einführte und unter anderem Geldauszahlungen mit größeren Bargeldmengen durchgeführt wurden. In der Folge sprach der Polizeibeamte die Dame an und gab sich als Bundespolizist zu erkennen. Zudem informierte er seine Kollegen der Bundespolizei aus Lüneburg.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die 46-jährige Frau aus dem Bereich Delmenhorst bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war. In ihrer Tasche konnten neben größeren Bargeldsummen auch entwendete EC-Karten aufgefunden werden. Die 46-Jährige wurde der Polizei Lüneburg übergeben und vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde die 46-Jährige im Rahmen einer Hauptverhandlungshaft beim Amtsgericht Lüneburg vorgeführt.

