Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebstahl endet in Gefängniszelle

Neuss (ots)

Am frühen Mittwochabend (03.05.), gegen 17:20 Uhr, fielen in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt zwei Ladendiebe auf.

Die beiden Männer, 20 und 28 Jahre alt, befüllten ihre Körbe mit allerhand Kleidungsstücken und Schuhen, um anschließend unauffällig das Geschäft zu verlassen. Womit sie nicht gerechnet hatten, war die Tatsache, dass sie beobachtet wurden. Nachdem sie beim Versuch das Geschäft durch den Vordereingang zu verlassen auf einen Mitarbeiter trafen, änderten sie ihren Plan und begaben sich zu einem rückwärtigen Ausgang. Dort konnten die beiden Langfinger durch Mitarbeiter des Ladens gestoppt werden.

Gegenüber der Polizei stritten die Diebe ihre Tat wenig glaubhaft ab. Die aufgefundene Beute hatte einen Gesamtwert von über tausend Euro.

Nach Identitätsfeststellung und Durchsuchung nach weiterem Diebesgut konnte der 28-Jähre vor Ort entlassen werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Beim 20-Jahrigen hingegen konnten die Personalien nicht vollständig festgestellt werden. Dieser wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache verbracht.

Am heutigen Tag (04.05.) wurde der Ladendieb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 21.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell