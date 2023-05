POL-NE: Kind angefahren - Polizei sucht Unfallverursacherin

Jüchen (ots) - Am Mittwoch (03.05.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, geriet ein PKW, der auf einem Parkplatz an der Straße "Nikolauskloster" abgestellt war, ins Visier von Langfingern. Der oder die Tatverdächtigen gelangten auf noch unbekannte Weise ins Innere des Wagens und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen grauen Rucksack. Das ...

mehr