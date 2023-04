POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Am Mittwoch stiegen unbekannte Täter zwischen 10:30 und 15:50 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung am Wikingerweg ein. Im Inneren öffneten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Kiosk am ...

