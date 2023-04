Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vollendeter Wohnungseinbruch/Einbruch in Kiosk

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch stiegen unbekannte Täter zwischen 10:30 und 15:50 Uhr über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung am Wikingerweg ein. Im Inneren öffneten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Kiosk am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg eingebrochen. Sie schlugen dafür ein Fenster ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher eine Geldkassette. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell