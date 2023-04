POL-MK: Hütte auf Schulgelände beschädigt

Iserlohn (ots) - Am Mittwoch hat ein unbekannter Täter zwischen 10:30 und 13:00 Uhr aus einem Am Postufer stehenden Mercedes Benz eine schwarze Tasche gestohlen. Das Fahrzeug war nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

