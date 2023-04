POL-MK: 17-jähriger ohne Führerschein fährt Pkw gegen Baum

Werdohl (ots) - Unbekannte beschädigten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen an der Waldstraße geparkten Opel Astra. Die Täter hinterließen Sachschäden am Kennzeichen und zerkratzten das Autodach. Hinweise auf die Vandalen nimmt die Wache Werdohl entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

